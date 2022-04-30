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1 час назад

Маломерным судам запретили выход в Азовское море

Елена Прошина

Пограничное управление ФСБ РФ по Краснодарскому краю проводит антитеррористическую операцию. В связи с этим ведомство запретило маломерным судам выходить в район Азовского моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Ейского района Краснодарского края.

Маломерным судам запретили выход в Азовское море
Фото:  Морская спасательная служба Морская спасательная служба

«С 00:00 часов 30 апреля 2022 года запрещено плавание в Азовском море севернее параллели 45 градусов 40 минут северной широты всем маломерным судам, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочным судам, спортивным парусным судам, надувным плавсредствам и плавсредствам для занятия спортом на воде (виндсерфинг, сабдоска и их аналоги) в связи с проведением антитеррористических мероприятий», - отмечается в сообщении.

О сроках действия запрета не сообщается.

В период с 11 по 26 апреля в Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края действовал высокий уровень террористической опасности. Соответствующие службы находились в состоянии повышенной готовности.

Армия,ФСБ,
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