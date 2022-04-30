Маломерным судам запретили выход в Азовское море

Пограничное управление ФСБ РФ по Краснодарскому краю проводит антитеррористическую операцию. В связи с этим ведомство запретило маломерным судам выходить в район Азовского моря. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Ейского района Краснодарского края.
«С 00:00 часов 30 апреля 2022 года запрещено плавание в Азовском море севернее параллели 45 градусов 40 минут северной широты всем маломерным судам, включая суда, не подлежащие государственной регистрации, прогулочным судам, спортивным парусным судам, надувным плавсредствам и плавсредствам для занятия спортом на воде (виндсерфинг, сабдоска и их аналоги) в связи с проведением антитеррористических мероприятий», - отмечается в сообщении.
О сроках действия запрета не сообщается.
В период с 11 по 26 апреля в Ейском и Щербиновском районах Краснодарского края действовал высокий уровень террористической опасности. Соответствующие службы находились в состоянии повышенной готовности.