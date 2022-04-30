Минобороны заявило об уничтожении 18 украинских беспилотников

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Горловка, Червоный Оскол, Петманово, Краматорск, Козинка, Карповка, Путилино, Новоахтырка, Безликий Лиман и Перемога. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

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По его словам, были уничтожены в том числе БПЛА Bayraktar TB2. Также сбиты два украинских реактивных снаряда систем залпового огня «Смерч» над населенными пунктами Горловка ДНР и Снежковка Харьковской области.