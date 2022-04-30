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5 минут назад

Минобороны заявило об уничтожении 18 украинских беспилотников

Lenta.ru

Российские средства противовоздушной обороны уничтожили 18 украинских беспилотных летательных аппаратов над населенными пунктами Горловка, Червоный Оскол, Петманово, Краматорск, Козинка, Карповка, Путилино, Новоахтырка, Безликий Лиман и Перемога. Об этом сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны заявило об уничтожении 18 украинских беспилотников
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, были уничтожены в том числе БПЛА Bayraktar TB2. Также сбиты два украинских реактивных снаряда систем залпового огня «Смерч» над населенными пунктами Горловка ДНР и Снежковка Харьковской области.

Всего, по данным Минобороны, с начала проведения военной операции уничтожены 142 самолета, 112 вертолетов, 658 беспилотных летательных аппаратов, 279 зенитных ракетных комплексов, 2656 танков и других боевых бронированных машин, 307 установок реактивных систем залпового огня, 1189 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 2492 единицы специальной военной автомобильной техники.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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