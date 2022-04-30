ДНР заявила о перехвате «Точки-У» над Снежным

Средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили ракету «Точка-У» над городом Снежное в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

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Уточняется, что обломки ракеты упали в микрорайоне Черемушки, в результате повреждены транспорт, инфраструктура и множество домов. Подробности уточняются.