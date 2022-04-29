Пентагон прокомментировал убийство американца на Украине

Соединенные Штаты не пользуются услугами частных военных компаний на Украине, и убитый там гражданин США не имел отношения к вооруженным силам страны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Пентагона.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на семью наемника сообщил, что на Украине погиб гражданин США, который находился там в составе частной военной компании (ЧВК). Мать 22-летнего Вилли Джозефа Кансела рассказала, что ее сын погиб в понедельник, 25 апреля, однако его тело не было обнаружено. По ее словам, завербовавшая его ЧВК послала его на помощь украинским войскам в первой половине марта. Женщина также сказала, что группа наемников, с которыми воевал бывший морской пехотинец Кансел, состояла из граждан «самых разных стран».

По данным МИД России, на Украину с начала российской спецоперации приехали порядка 7 тысяч наемников из 63 государств, среди которых есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании, Грузии.

Ранее британский наемник Эндрю Хилл, попавший в плен к Вооруженным силам РФ, призвал соотечественников, решивших участвовать в боевых действиях на Украине, сильно подумать. Мужчина рассказал, что за участие в боях ему ничего не заплатили.