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22 минуты назад

Пентагон опроверг использование частных военных компаний на Украине

Lenta.ru

Министерство обороны США опровергло сообщения о том, что пользуется услугами частных военных компаний на Украине. Заявление Пентагона приводит ТАСС.

Пентагон опроверг использование частных военных компаний на Украине
Фото: globallookpressgloballookpress

Ведомство отметило, что погибший на Украине гражданин Соединенных Штатов не имел отношения к вооруженным силам страны.

Ранее 29 апреля стало известно, что на Украине погиб 22-летний гражданин США Вилли Джозеф Кансел, завербованный частной военной компанией. Как рассказала мать американца, его отправили на помощь украинским войскам в первой половине марта.

Женщина добавила, что группа наемников, куда входил бывший морской пехотинец Кансел, состояла из граждан «самых разных стран».

Армия,Пентагон,
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