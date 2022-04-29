Британский наемник предостерег англичан от участия в боях на Украине

Британский наемник Эндрю Хилл, попавший в плен к ВС России, призвал соотечественников, решивших участвовать в боевых действиях на Украине, сильно подумать. Об этом он заявил в ходе опроса, кадры которого опубликовало Минобороны РФ.

Фото: globallookpress globallookpress

В видеоинтервью Хилл рассказал, что изначально занимался волонтерством на польско-украинской границе, но потом его встретили люди, предложившие отправиться на фронт за денежное вознаграждение. Он согласился и его отправили на передовую.

При этом слова о вознаграждении оказались лишь обещаниями, ведь никто из его отряда деньги так и не получил. В группе, по словам наемника, было семь человек, которых он не знает. Также он заявил, что не знает, кто отдавал им приказы, отряд получал минимум информации.

В итоге наемник решил сдаться российским войскам, которые оказали ему необходимую медицинскую помощь.

«Им стоит очень сильно подумать, нас это не касается», — ответил Хилл на вопрос о том, что бы он хотел сказать другим англичанам, которые желают отправиться сейчас на Украину.