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23 минуты назад

Британский наемник предостерег англичан от участия в боях на Украине

Елена Прошина

Британский наемник Эндрю Хилл, попавший в плен к ВС России, призвал соотечественников, решивших участвовать в боевых действиях на Украине, сильно подумать. Об этом он заявил в ходе опроса, кадры которого опубликовало Минобороны РФ.

Британский наемник предостерег англичан от участия в боях на Украине
Фото: globallookpressgloballookpress

В видеоинтервью Хилл рассказал, что изначально занимался волонтерством на польско-украинской границе, но потом его встретили люди, предложившие отправиться на фронт за денежное вознаграждение. Он согласился и его отправили на передовую.

При этом слова о вознаграждении оказались лишь обещаниями, ведь никто из его отряда деньги так и не получил. В группе, по словам наемника, было семь человек, которых он не знает. Также он заявил, что не знает, кто отдавал им приказы, отряд получал минимум информации.

В итоге наемник решил сдаться российским войскам, которые оказали ему необходимую медицинскую помощь.

«Им стоит очень сильно подумать, нас это не касается», — ответил Хилл на вопрос о том, что бы он хотел сказать другим англичанам, которые желают отправиться сейчас на Украину.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что на Украину прибывает все больше иностранных наемников.

Армия,Владимир Путин,Верховный суд,Минобороны России,
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