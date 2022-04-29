Российские военные сбили три украинские ракеты "Точка-У"

Российские средства ПВО сбили 6 украинских беспилотников и 3 ракеты "Точка-У". Об этом рассказали в министерстве обороны РФ.

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Помимо этого, ВС РФ поразили 38 военных объектов Украины, среди которых – радиолокационная станция, 11 районов сосредоточения живой силы, а также склад горючего.

В районе Адамовки ракетные войска уничтожили украинскую установку "Бук-М1", в районе Чугуева – вертолет Ми-24.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.