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1 час назад

Пентагон направит Украине гаубицы и БПЛА в течение суток

RT на русскомиещё 2

Пентагон направит на Украину гаубицы и БПЛА в течение суток 12 самолётами в рамках новой партии военной помощи.

Пентагон направит Украине гаубицы и БПЛА в течение суток
Фото: APAP

«В следующие 24 часа более 12 рейсов ожидается из США», — приводит заявление высокопоставленного представителя ведомства РИА Новости.

Он добавил, что очередная партия военной помощи будет включать в себя гаубицы калибра 155 мм, боеприпасы к ним, БПЛА «Феникс» и радары.

Ранее в эфире CNN официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Украина получила большую часть обещанных США гаубиц, а более 50 военных ВСУ, прошедших подготовку по использованию вооружений, уже вернулись в страну.

Армия,Джон Кирби,Пентагон,
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