Соединенные штаты Америки совместно с Украиной потратили 11 миллионов долларов на содержание американских наемников. Об этом свидетельствует анализ финансовых данных, проведенный специалистами и СМИ.
«С начала специальной военной операции России на содержание американских наемников из частных военных компаний (ЧВК) США и Украина потратили 11 миллионов долларов. Об этом свидетельствует анализ финансовых данных, проведенный RT совместно с сотрудниками российских ЧВК, военными экспертами и отставными разведчиками ГРУ», — сообщает RT.
По данным издания, на территории Украины могут находиться примерно 300 наемников из четырех американских военных компаний, один день службы которых обходится странам приблизительно в 180 тысяч долларов. При этом, отметили военные специалисты, боевой дух иностранных бойцов заметно упал после столкновения с российской армией.
Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в спецоперации на Украине принимают активное участие наемники из стран НАТО.
Спецоперацию по демилитаризации Украины 24 февраля объявил президент РФ Владимир Путин. По его словам, основными ее целями является освобождение территорий Донбасса и помощь его жителям, страдающим от восьмилетнего геноцида киевских властей.