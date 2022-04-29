RT: во сколько обошлась США отправка наемников на Украину

Соединенные штаты Америки совместно с Украиной потратили 11 миллионов долларов на содержание американских наемников. Об этом свидетельствует анализ финансовых данных, проведенный специалистами и СМИ.

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«С начала специальной военной операции России на содержание американских наемников из частных военных компаний (ЧВК) США и Украина потратили 11 миллионов долларов. Об этом свидетельствует анализ финансовых данных, проведенный RT совместно с сотрудниками российских ЧВК, военными экспертами и отставными разведчиками ГРУ», — сообщает RT.

По данным издания, на территории Украины могут находиться примерно 300 наемников из четырех американских военных компаний, один день службы которых обходится странам приблизительно в 180 тысяч долларов. При этом, отметили военные специалисты, боевой дух иностранных бойцов заметно упал после столкновения с российской армией.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что в спецоперации на Украине принимают активное участие наемники из стран НАТО.