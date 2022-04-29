«Масштабная афера»: политолог о военной помощи США Украине

Предоставление американцами военной помощи Украине должно прекратиться с нарастанием экономических проблем, которые США накликают на свою голову, совершая подобные легкомысленные поступки, заявил NEWS.ru политолог, гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. По его словам, сейчас конгрессмены едины в этом вопросе, а если кто-то выскажется против помощи Киеву, то будет «смят и отменён». Мухин заявил, что военная помощь США является «масштабной аферой», за счёт которой обогащаются чиновники.

Такое привлечение средств для военных целей будет иметь серьёзные последствия. Втягивание американской экономики в военный режим приведёт к возникновению вопроса: «А зачем?» Прежде всего, он возникнет у гражданского населения. Я думаю, что с течением времени обострение этих вопросов приведёт к тому, что всё это прекратится. Судя по всему, подобные вещи работают мало, — подчеркнул Мухин.

По его мнению, здесь надо учитывать, что пресловутая помощь Украине на самом деле оказывают не совсем Украине. Это масштабная афера, которая обогащает многих американских чиновников, конгрессменов и представителей бизнеса.

Мы имеем дело с серьёзной коррупционной схемой. Такая раздача денег приведёт к деформации американской финансовой системы, — подытожил политолог.

Палата представителей Конгресса США одобрила в четверг законопроект о поставках Украине вооружений по ленд-лизу с целью упростить оказание военной помощи Киеву. Трансляция велась на сайте нижней палаты.

В поддержку инициативы проголосовали 417 конгрессменов, десять выступили против. Ранее законопроект был одобрен Сенатом Конгресса США. Теперь он поступит на подпись президенту страны Джо Байдену.

Законопроект, который был инициирован группой сенаторов во главе с республиканцем Джоном Корнином (от штата Техас), призван "наделить президента США более широкими полномочиями для заключения с правительством Украины соглашений о предоставлении во временное пользование военной техники и имущества для защиты гражданского населения на Украине от российского вторжения и других целей".

Уточняется, что президент в 2022 и 2023 финансовых годах сможет дать указание администрации США "предоставить во временное пользование военную технику и имущество правительству Украины или правительствам стран Восточной Европы, на которые оказало воздействие вторжение Российской Федерации на Украину, чтобы помочь повысить обороноспособность этих стран". Глава государства должен будет создать "ускоренные механизмы поставок" этих вооружений не позднее чем через 60 дней после принятия законопроекта.

Президент России Владимир Путин объявил 24 февраля о проведении специальной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целями являются демилитаризация и денацификация страны. США и их союзники в ответ ввели в отношении России масштабные санкции и начали осуществлять поставки Киеву вооружений.

Президент Украины Владимир Зеленский загоняет свою страну в долговую яму и вынуждает расплачиваться за поставки западных вооружений следующие поколения украинцев. Об этом заявил в своем Telegram-канале председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее Конгресс США одобрил законопроект о ленд-лизе для Украины. Он позволяет упростить оказание военной помощи Киеву. Документ поступил на подпись президенту страны Джо Байдену.

"Мотивы Вашингтона понятны, - оценил Володин. - Ленд-лиз позволит увеличить прибыль американских военных корпораций в несколько раз".

Ленд-лиз - недешевый товарный кредит, напомнил спикер.

"За все боеприпасы, технику и продовольствие, которые поставят США, расплачиваться будут многие будущие поколения граждан Украины", - заявил он.

Володин напомнил, что по аналогичной схеме СССР получал вооружение от США в период Второй мировой войны. Для возврата долга стране пришлось ограничивать себя многие годы, поставляя в США по взаиморасчетам платину, золото, лес, бесплатно ремонтируя американские суда.

"Но только спустя 61 год после Великой Победы, в 2006 году, были завершены эти выплаты", - отметил председатель ГД.

У администрации президента США Джо Байдена почти закончились деньги для продолжения отправки военной помощи Украине, а позиция Конгресса угрожает затормозить быстрое принятие законопроекта о дополнительной помощи, пишет Defense News.

Издание, ссылаясь на чиновника из Белого дома, отмечает, что у Байдена осталось всего около 250 миллионов долларов из 3,5 миллиарда, которые Конгресс разрешил президенту использовать для передачи военной техники Украине из запасов Пентагона.

В публикации отмечается, что принятие решения по предоставлению дополнительной помощи потребует времени, поскольку между различными группами Конгресса существуют разногласия, в частности, по вопросам COVID-19.

Издание отмечает, что в случае вступления в силу закона о ленд-лизе у президента США не будет законодательных ограничений по предоставлению Украине военной техники из запасов Минобороны Соединенных Штатов.

В апреле сенат США одобрил законопроект, который позволит поставлять Украине вооружения по программе ленд-лиза.

Администрация США потратила почти все 3,5 миллиарда долларов, выделенных конгрессом в марте на помощь Украине. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает ТАСС. На эти цели осталось лишь 250 миллионов долларов.

Псаки заявила, что США постараются ускорить оказание финансовой помощи Украине.

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«Как вы знаете, у нас было $3,5 млрд для помощи на цели обеспечения безопасности. Из них осталось около $250 млн. Конечно, мы будем работать над ускорением и предоставлением этого украинцам, но для того, чтобы продолжать помогать им, помогать обеспечивать наличие у них необходимого оружия, <...> нужно срочно продвигаться вперед [в конгрессе] с этим финансированием», — сказала она.

28 апреля президент США Джо Байден запросил у конгресса дополнительные 33 миллиарда долларов на безопасность, экономику и гуманитарную помощь Украине.

Министр обороны США Ллойд Остин на совместной пресс-конференции с канадской коллегой Анитой Ананд заявил, что Пентагон видит свою задачу поставлять Украине тяжелые вооружения в возможно кратчайшие сроки. По его словам, именно этот аспект был ключевым на недавних консультациях с союзниками в Рамштайне в Германии.

Остин уточнил, что важно не только быстро доставлять Киеву вооружения. Это должен быть правильный выбор средств. Прежде всего, речь идет о ведении огня на большой дальности.

В этой связи США поставят Украине 90 гаубиц. Украинские военные будут обучены пользованию оружием. После этого они вернутся и будут инструкторами на местах.

Оружие, которым США накачивает Украину, попадёт в руки воинов-освободителей в качестве трофеев, написал глава Крыма Сергей Аксенов в своём Telegram-канале. По его словам, теперь ленд-лиз, который ранее был одобрен Конгрессом США для Украины, уже ассоциируется не с помощью, а с «пособничеством нацистским преступникам».

Не сомневаюсь, что значительная часть вооружения, которым пичкают Киев, в итоге окажется в руках наших воинов-освободителей как трофеи. И они будут громить этим оружием украинских нацистов, возвращая понятию ленд-лиза его изначальный исторический смысл, — заявил Аксенов.

Он добавил, что политики Соединённых Штатов находятся на «неправильной стороне истории». По его словам, они могли бы «узнать, чем всё это заканчивается», прочитав биографии тех, кому поклоняются на Украине, к примеру Бандеры и Шухевича.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что накачивание Украины и других стран западными вооружениями угрожает безопасности континента. Об этом он сообщил в четверг, 28 апреля, в беседе с журналистами.

— Сама по себе тенденция на накачивание вооружениями, в том числе тяжелыми вооружениями, Украины и других стран — это те действия, которые угрожают безопасности континента, провоцируют нестабильность, — сказал он, комментируя заявления главы МИД Великобритании Лиз Трасс о поставках вооружений другим странам, кроме Украины.

Вопрос об оценке высказывания Трасс представитель Кремля переадресовал коллеге из МИД России Марии Захаровой, передает ТАСС.

До этого стало известно, что министр иностранных дел Соединенного Королевства Лиз Трасс призвала продолжить поставки вооружения на Украину. По ее словам, сейчас идеальное время для увеличения количества поставок необходимого Киеву оборудования. Министр подчеркнула, что именно такое решение обеспечит мир на территории региона.

Потери Украины в результате спецоперации оцениваются в 550 миллиардов долларов. Об этом заявил лидер страны Владимир Зеленский во время круглого стола в рамках мероприятий весенней сессии МВФ и Всемирного банка. Для восстановления экономики политик запросил у организаций до 7 миллиардов долларов ежемесячно.

«По очень предварительным оценкам Украина потеряла 550 млрд в результате разрушений», — передает слова Зеленского РИА «Новости». «На восстановление экономики Украине нужно до 7 млрд долларов ежемесячно. С вашей поддержкой мы быстро восстановим нашу нацию», — добавил политик.

Ранее стало известно, что США отправят Украине новый пакет военной помощи на 800 млн долларов. До этого Штаты уже несколько раз отправляли оружие на Украину. Часть из переданного оборудования потребует обучения украинских солдат. Поставляющий вооружение для ВСУ транспорт НАТО (в организацию входит и США) будет рассматриваться российскими военными в качестве целей для уничтожения, ранее заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

Соединенные Штаты и другие страны, являющиеся членами Североатлантического альянса, давно планировали накачивать столицу Украины вооружением, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщает ТАСС.

Официальный представитель российского ведомства прокомментировала решение Вашингтона, касающееся ленд-лиза для поставки оружия Киеву.

«[НАТО была вовлечена] и до, и во время, конечно. Здесь нет никаких сомнений, что все это готовилось политически, информационно...» — пояснила Захарова

По ее словам, все решения идут при поддержке и контроле структур НАТО.

Ранее глава НАТО Йенс Столтенберг призвал альянс готовиться к «длительному противостоянию» и санкциям.