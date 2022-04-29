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26 минут назад

Польша передала Украине советские танки

Ura.Ruиещё 3

Польша передала Украине более 200 советских танков и десятки БМП. Об этом сообщило «Польское радио».

Польша передала Украине советские танки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Польша поставила Украине более 200 танков Т-72 и несколько десятков БМП, это достаточное количество для формирования двух бригад. Вместе с танками на Украину доставлены несколько десятков боевых машин пехоты», — сообщило «Польское радио».

Также Польшу поставила реактивные установки «Град» и самоходные гаубицы 2С1 «Гвоздика».

Россия проводит на Украине спецоперацию с конца февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что целями стали демилитаризация и денацификация. В связи с этим страны Запада поставляют Украине оружие. Ранее Германия одобрила отправку Украине тяжелого вооружения, пишет RT. В Кремле считают, что поставка оружия Украине угрожает безопасности континента. США одобрили закон о ленд-лизе для Украины, который позволит отправлять туда вооружение на десятки миллиардов долларов. Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что несколько поколений украинцев будут расплачиваться за принятое решение.

Армия,Оружие,Вячеслав Володин,Владимир Путин,Госдума,
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