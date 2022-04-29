В Северной Корее состоялся военный парад, во время которого были продемонстрированы несколько типов боевых машин и подвижных пусковых установок ракет, в том числе были показаны межконтинентальные баллистические ракеты.

Мероприятие было приурочено к 90-летию создания Вооруженных сил КНДР. Видео из Пхеньяна появилось в распоряжении российского видеоагентство Ruptly.