В Северной Корее состоялся военный парад, во время которого были продемонстрированы несколько типов боевых машин и подвижных пусковых установок ракет, в том числе были показаны межконтинентальные баллистические ракеты.
Мероприятие было приурочено к 90-летию создания Вооруженных сил КНДР. Видео из Пхеньяна появилось в распоряжении российского видеоагентство Ruptly.
Глава Северной Кореи Ким Чен Ын также присутствовал на параде в военной форме и произнес речь, в которой восхвалялся ядерный и ракетный потенциал страны, уточняет Ruptly.