ВВС США захотели списать аналог Су-57

Военно-воздушные силы (ВВС) США захотели списать истребители F-15EX Eagle II, считающиеся аналогом российских Су-57, сообщает The Drive.

Фото: United States Air Force / Wikimedia United States Air Force / Wikimedia

Издание напоминает, что F-15EX Eagle II был принят на вооружение ВВС Соединенных Штатов около года назад.

В публикации отмечается, что в бюджетном запросе на 2023-й финансовый год Пентагон сократил ожидаемую закупку F-15EX Eagle II до 80 истребителей, хотя изначально планировал купить не менее 144 таких самолетов, которые бы заменили устаревшие F-15C/D Eagle и, возможно, F-15E Strike Eagle.

Авторы материала отмечают, что данное предложение ВВС США может не получить поддержку Конгресса.