В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+4° в 
USD 72.30EUR 75.31
Войти в почту
19 минут назад

ВВС США захотели списать аналог Су-57

Lenta.ru

Военно-воздушные силы (ВВС) США захотели списать истребители F-15EX Eagle II, считающиеся аналогом российских Су-57, сообщает The Drive.

ВВС США захотели списать аналог Су-57
Фото: United States Air Force / WikimediaUnited States Air Force / Wikimedia

Издание напоминает, что F-15EX Eagle II был принят на вооружение ВВС Соединенных Штатов около года назад.

В публикации отмечается, что в бюджетном запросе на 2023-й финансовый год Пентагон сократил ожидаемую закупку F-15EX Eagle II до 80 истребителей, хотя изначально планировал купить не менее 144 таких самолетов, которые бы заменили устаревшие F-15C/D Eagle и, возможно, F-15E Strike Eagle.

Авторы материала отмечают, что данное предложение ВВС США может не получить поддержку Конгресса.

В январе The Drive сообщило, что американский тяжелый истребитель F-15EX Eagle II впервые выполнил боевую стрельбу, выпустив ракету AIM-120D Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile (AMRAAM) класса «воздух-воздух» в сторону беспилотника BQM-167 Skeeter.

Армия,Пентагон,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители