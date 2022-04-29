Министерство обороны России показало на видео пуски ракет «Калибр» с подводной лодки Черноморского флота по военной инфраструктуре Украины. Соответствующий ролик есть в распоряжении «Ленты.ру».

В ведомстве пояснили, что ракетный удар был нанесен высокоточным оружием по объектам ВСУ в рамках выполнения задач специальной операции.

«Экипаж дизель-электрической подводной лодки Черноморского флота из акватории Черного моря выполнил залповый пуск крылатыми ракетами "Калибр" по назначенным наземным целям», — заявили в Минобороны.

Ранее ведомство опубликовало кадры захваченных у Киева ракет Javelin и NLAW.