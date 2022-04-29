Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что поставляемое Соединенными Штатами оружие Украине может попасть в распоряжение российской армии как "трофеи". Об этом сообщает РИА "Новости".
"Не сомневаюсь, что значительная часть вооружения, которым пичкают Киев, в итоге окажется в руках наших воинов-освободителей в качестве трофеев", - отметил Аксенов.
По словам главы российской республики, в дальнейшем не исключается, что российские военные будут использовать вооружение, направляемое Киеву.
"Сегодня США, выражаясь языком самих американских политиков, находятся на неправильной стороне истории. Чем это заканчивается, они могли бы узнать, просто изучив биографии идолов современной украинской государственности - от Мазепы и Петлюры до Бандеры и Шухевича", - добавил Аксенов.
При этом Аксенов допустил, что конгрессмены США не знают как историю, так и географию. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала поставки западного оружия Киеву адской каруселью. .