"Сегодня США, выражаясь языком самих американских политиков, находятся на неправильной стороне истории. Чем это заканчивается, они могли бы узнать, просто изучив биографии идолов современной украинской государственности - от Мазепы и Петлюры до Бандеры и Шухевича", - добавил Аксенов.