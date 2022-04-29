Армия России использует трофейный Humvee

Это модификация M-997A2 с двухместной кабиной и бронированным мини-кунгом относится ко второму поколению броневиков, выпускавшемуся с 1993 по 2005 годы. Для снижения веса кабина выполнена из алюминия. На автомобиле установлен дизель General Motors V8 объемом 6,2 литра и мощностью 160 лошадиных сил, 4-диапазонная АКПП и двухступенчатая раздаточная коробка.