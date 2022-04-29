На Украине погиб завербованный ЧВК американец

На Украине погиб 22-летний гражданин США Вилли Джозеф Кансел, завербованный частной военной компанией (ЧВК). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на CNN.
По словам матери наемника, бывший морской пехотинец Кансел был убит 25 апреля, однако его тело до сих пор не найдено. Молодого человека отправили на Украину в первой половине марта. Как отметила женщина, группа наемников, куда входил ее сын, состояла из граждан «самых разных стран».
Ранее власти Великобритании подтвердили гибель гражданина страны, участвовавшего в боевых действиях на Украине. Кроме того, еще один британец считается пропавшим без вести. Оба они прибыли на Украину в качестве наемников. Чем конкретно они занимались не уточняется.
Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что с начала спецоперации на Украину прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании и Грузии.