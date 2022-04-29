На Украине погиб завербованный ЧВК американец

На Украине погиб 22-летний гражданин США Вилли Джозеф Кансел, завербованный частной военной компанией (ЧВК). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на CNN.

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По словам матери наемника, бывший морской пехотинец Кансел был убит 25 апреля, однако его тело до сих пор не найдено. Молодого человека отправили на Украину в первой половине марта. Как отметила женщина, группа наемников, куда входил ее сын, состояла из граждан «самых разных стран».

Ранее власти Великобритании подтвердили гибель гражданина страны, участвовавшего в боевых действиях на Украине. Кроме того, еще один британец считается пропавшим без вести. Оба они прибыли на Украину в качестве наемников. Чем конкретно они занимались не уточняется.