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26 минут назад

Завербованный ЧВК американский морпех погиб на Украине

Елена Прошина

На Украине погиб 22-летний гражданин США Вилли Джозеф Кансел, завербованный частной военной компанией (ЧВК). Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на CNN.

На Украине погиб завербованный ЧВК американец
Фото: ReutersReuters

По словам матери наемника, бывший морской пехотинец Кансел был убит 25 апреля, однако его тело до сих пор не найдено. Молодого человека отправили на Украину в первой половине марта. Как отметила женщина, группа наемников, куда входил ее сын, состояла из граждан «самых разных стран».

Ранее власти Великобритании подтвердили гибель гражданина страны, участвовавшего в боевых действиях на Украине. Кроме того, еще один британец считается пропавшим без вести. Оба они прибыли на Украину в качестве наемников. Чем конкретно они занимались не уточняется.

Напомним, официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что с начала спецоперации на Украину прибыли порядка 7 тыс. наемников из более чем 60 стран. Среди них есть граждане Польши, США, Канады, Румынии, Великобритании и Грузии.

Армия,Мария Захарова,МИД России,
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