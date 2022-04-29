Британия направит в ЕС около восьми тысяч солдат

Великобритания направит в Северную и Восточную Европу около 8 тысяч солдат для участия в военных учениях, основная цель которых — «сдерживание российской агрессии». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sky News.
Телеканал отмечает, что пик развертывания британского контингента придется в период с апреля по июнь.
Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пояснил, что во время предстоящих учений планируется объединить британские войска с партнерами по НАТО и Объединенными экспедиционными войсками в целях демонстрации солидарности и силы в ходе «одних из крупнейших совместных маневров со времен холодной войны».
Кроме того, в странах от Финляндии до Северной Македонии планируется развернуть десятки танков Великобритании, более ста боевых бронемашин и сухопутные войска. Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес указал, что безопасность Европы сегодня «как никогда важна».
Ранее Польша объявила о предстоящих военных учениях, в связи с которыми с 1 мая и до конца месяца планируется интенсивное движение колонн военной техники на севере и востоке страны. Граждан попросили не публиковать фотографии с военными объектами из соображений безопасности.