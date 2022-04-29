Британия направит в ЕС около восьми тысяч солдат

Великобритания направит в Северную и Восточную Европу около 8 тысяч солдат для участия в военных учениях, основная цель которых — «сдерживание российской агрессии». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Sky News.

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Телеканал отмечает, что пик развертывания британского контингента придется в период с апреля по июнь.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес пояснил, что во время предстоящих учений планируется объединить британские войска с партнерами по НАТО и Объединенными экспедиционными войсками в целях демонстрации солидарности и силы в ходе «одних из крупнейших совместных маневров со времен холодной войны».

Кроме того, в странах от Финляндии до Северной Македонии планируется развернуть десятки танков Великобритании, более ста боевых бронемашин и сухопутные войска. Глава Министерства обороны Великобритании Бен Уоллес указал, что безопасность Европы сегодня «как никогда важна».