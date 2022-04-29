МО РФ рассекретило новые исторические факты преступлений бандеровцев

Российское Минобороны на основе документации из фондов Центрального архива оборонного ведомства (ЦАМО) опубликовало новые исторические факты, касающиеся преступлений украинских националистов против своего народа во времена Великой Отечественной войны.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Александр Авилов/АГН «Москва»

— Несмотря на то, что гитлеровцы были изгнаны с украинской земли, на ней затаились их сообщники — националисты из вооруженных формирований «Украинской повстанческой армии» (УПА признана экстремистской, ее деятельность запрещена на территории РФ), которые в глубоком тылу советских войск стали совершать террористические и диверсионные акты, — сказано в сообщении ведомства, опубликованном в пятницу, 28 апреля.

В вышеуказанных материалах содержатся свидетельства преступлений, совершенных националистами, а также раскрываются подробности операций по уничтожению бандформирований, пишет ТАСС. Эти операции проводились 1-м Белорусским фронтом под командованием Константина Рокоссовского.

В Минобороны подчеркнули, что публикация этих документов направлена на сохранение исторической памяти о зверствах украинских националистов в отношении сограждан. В ведомстве отметили, что в последние годы эти факты намеренно замалчивались «преступным украинским режимом».