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22 минуты назад

В Китае назвали оружие, передаваемое Германией Украине, старьем

Елена Прошина

Берлин передаст Украине зенитные установки Gepard в качестве компромисса, направленного на устранение внутренних противоречий в Германии. «Золотой век» указанных систем пришелся на 1970-е годы. Такое мнение выразил китайский военный эксперт Сун Чжунпин в беседе с газетой Global Times, сообщает РИА Новости.

В Китае назвали военную помощь Германии Украине старьем
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Ранее газета Süddeutsche Zeitung сообщила, что Германия пообещала поставить на Украину зенитные установки Gepard. Позже министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт подтвердила данную информацию.

Global Times пишет, что Германия впервые займется поставкой на Украину тяжелого вооружения, поэтому западные СМИ подчеркнули, что это решение — серьезное изменение в политике страны, которая до этого относилась к военной помощи Киеву с большой осторожностью.

Отмечается, что правительство Германии включило в свое коалиционное соглашение положения об ограничении экспорта оружия, но затем изменило эти правила, поддавшись влиянию союзников и политическому давлению.

Сун Чжунпин рассказал, что «золотым веком» зенитных установок Gepard были 1960-е и 1970-е годы, их сняли с вооружения в 2010 году и отправили на хранение. По его словам, оружие придется отремонтировать за счет ФРГ, прежде чем его можно будет передать Украине. Однако даже после ремонта есть вероятность, что системы не будут доставлены на поле боя в Донбасс, отметил эксперт. Он считает, что поставка Gepard на Украину — не более чем компромисс между правящими партиями Германии, необходимый для того, чтобы угодить США и Великобритании.

Армия,Кристина Ламбрехт,
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