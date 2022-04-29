В Китае назвали военную помощь Германии Украине старьем

Сун Чжунпин рассказал, что «золотым веком» зенитных установок Gepard были 1960-е и 1970-е годы, их сняли с вооружения в 2010 году и отправили на хранение. По его словам, оружие придется отремонтировать за счет ФРГ, прежде чем его можно будет передать Украине. Однако даже после ремонта есть вероятность, что системы не будут доставлены на поле боя в Донбасс, отметил эксперт. Он считает, что поставка Gepard на Украину — не более чем компромисс между правящими партиями Германии, необходимый для того, чтобы угодить США и Великобритании.