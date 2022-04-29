Foreign Policy: Накачивая Украину оружием, Запад превращает ее в новую Ливию

Оружие, поставляемое Киеву Западом, может оказаться в руках террористов, а сама Украина превратится в новую неконтролируемую горячую точку, как когда-то Ливия. "Различные террористические группировки смогут заполучить комплексы Javelin и Stinger", - заявил Тарек Мегериси, научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям.

Он напомнил, что сейчас на Украине очень много иностранных наемников. Многие из них - ультраправые экстремисты. "Будет довольно трудно отследить передвижения этих людей, которые рано или поздно вернутся в Европу и Соединенные Штаты, прихватив с собой стрелковое оружие".

Вернувшись домой, экстремисты будут использовать свой боевой опыт, чтобы вербовать, тренировать и планировать новые акты насилия, предупредил Мегериси. Его точку зрения приводит Foreign Policy.

В опубликованной статье подчеркивается, что в самом сердце Восточной Европы может появиться крайне милитаризованное государство, если Вашингтон и его союзники не прекратят накачивать Украину оружием.