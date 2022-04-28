Канадские военные обучают украинцев обращению с поставленной техникой

Канадские военнослужащие обучают украинских коллег обращению с поставленными Оттавой Киеву 155-миллиметровыми гаубицами M777. Об этом в четверг заявила глава канадского Минобороны Анита Ананд на пресс-конференции в Вашингтоне.

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"На прошлой неделе вместе с нашими американскими союзниками мы усилили нашу поддержку [Украине], поставив украинским вооруженным силам гаубицы M777. Могу подтвердить, что канадские военные сейчас обучают своих украинских коллег обращению с этим оружием", - сказала она.

Министр не уточнила, где именно проходит обучение.

На прошлой неделе Оттава объявила, что предоставит Украине четыре 155-миллиметровых гаубицы M777 дальностью стрельбы до 30 км, дополнительные боекомплекты к уже предоставленным противотанковым гранатометам, а также изучает вопрос о поставках бронеавтомобилей и об обслуживании видеокамер на беспилотных летальных аппаратах. В марте Канада поставила на Украину в рамках пакета военной помощи в том числе 4,5 тыс. противотанковых гранатометов М-72 и порядка 7,5 тыс. ручных гранат.