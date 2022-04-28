Минобороны заявило о занятых неонацистами жилых районах Харькова

«В Харькове (в жилых домах на улицах Академика Павлова и Кричевского, в гимназии № 14, школах № 73 и 145, в лицее № 161) и в Одессе (в домах на улице Радостной и в Ковровом переулке, в здании школы № 40) неонацисты, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом», оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение», - заявил представитель российского оборонного ведомства.