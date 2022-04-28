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1 час назад

МО РФ: неонацисты организовали огневые позиции в жилых домах и учебных организациях Харькова и Одессы

ТК «Звезда»

Министерство обороны Российской Федерации заявило об организации националистами огневых позиций и размещении тяжелого вооружения в жилых и образовательных зданиях Харькова и Одессы.

Минобороны заявило о занятых неонацистами жилых районах Харькова
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«В Харькове (в жилых домах на улицах Академика Павлова и Кричевского, в гимназии № 14, школах № 73 и 145, в лицее № 161) и в Одессе (в домах на улице Радостной и в Ковровом переулке, в здании школы № 40) неонацисты, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом», оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение», - заявил представитель российского оборонного ведомства.

Ранее в министерстве обороны России заявили, что в течение дня в районах Петрополья и Малой Камышевахи сбиты три украинские «Точки-У». Согласно заявлению МО РФ, также были сбиты 7 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Армия,Дмитрий Песков,Владимир Путин,Минобороны России,
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