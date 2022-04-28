Польша и Румыния объявили о военных учениях

Об этом сообщает «РИА Новости».
По данным агентства, Войско польское заявило, что с 1 мая в течение месяца на дорогах почти по всей стране будет передвигаться военная техника. В связи с этим граждан попросили не фотографировать ее и не публиковать информацию о самих машинах и их перемещениях. Движение техники планируют осуществлять в основном на севере и востоке страны.
«Транспортные средства, участвующие в учениях, чаще всего будут двигаться в ночное время, чтобы их движение как можно меньше создавало затруднения. Тем не менее, некоторые поездки будут проходить в течение дня и даже в часы пик трафика», — говорится в сообщении.
Предполагается, что учения и перемещения войск происходят на фоне обострения ситуации в Приднестровье, где произошло три теракта. По данным источника в Тирасполе, их осуществили три неустановленных лица, прибывших с Украины.