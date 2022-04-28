Польша и Румыния объявили о военных учениях

По данным агентства, Войско польское заявило, что с 1 мая в течение месяца на дорогах почти по всей стране будет передвигаться военная техника. В связи с этим граждан попросили не фотографировать ее и не публиковать информацию о самих машинах и их перемещениях. Движение техники планируют осуществлять в основном на севере и востоке страны.