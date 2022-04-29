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50 минут назад

МО: российские ПВО сбили украинский беспилотник Bayraktar на границе с Россией

RT на русскомиещё 5

Российские средства противовоздушной обороны сбили украинский беспилотник Bayraktar-TB2 на российско-украинской границе. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские ПВО сбили украинский Bayraktar на границе с РФ
Фото: ReutersReuters

«Российскими средствами противовоздушной обороны уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов над населёнными пунктами Редкодуб, Шийковка, Невское, Малая Камышеваха, Степной Яр, Петровское, Зеленое Поле, Буково, Пантелеймоновка, Макеевка, Чернобаевка, в том числе «Байрактар-ТБ2» на российско-украинской границе в районе Нововодянное», — заявил Конашенков.

Также в районе населённого пункта Каменка был сбит реактивный снаряд с украинской установки залпового огня «Смерч».

Ранее стало известно, что российские войска уничтожили в Николаевской области украинский ракетный комплекс «Точка-У», который нанёс удар по Херсону.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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