Стало известно о гибели российского солдата в граничащем с Украиной регионе

По информации регионального издания, его смерть подтвердил колледж, где он учился. Известно, что Кошелева призвали в армию на срочную службу 1 июля 2021 года. Друзья ездили к нему в часть в январе, тогда он был в поселке Мулино Нижегородской области. В феврале его отправили на границу с Украиной. Срочная служба россиянина должна была закончиться через 75 дней.