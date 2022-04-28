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48 минут назад

Стало известно о гибели российского солдата в граничащем с Украиной регионе

Lenta.ru

В Белгородской области в 15 километрах от границы с Украиной погиб российский солдат, 19-летний Никита Кошелев. Об этом стало известно NN.RU.

Стало известно о гибели российского солдата в граничащем с Украиной регионе
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По информации регионального издания, его смерть подтвердил колледж, где он учился. Известно, что Кошелева призвали в армию на срочную службу 1 июля 2021 года. Друзья ездили к нему в часть в январе, тогда он был в поселке Мулино Нижегородской области. В феврале его отправили на границу с Украиной. Срочная служба россиянина должна была закончиться через 75 дней.

Последний раз Кошелев выходил на связь 18 апреля. Предположительно он погиб на следующее утро.

«"Нас будут бомбить, если что, я тебе позвоню либо напишу утром". И как он из "ВКонтакте" вышел, так и не заходил», — передал слова Кошелева Кирилл Куликов.

В граничащем с Украиной российском регионе сработала система ПВО

Ранее стало известно о срабатывании системы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Белгородской областью. По данным РИА Новости, позже был слышен взрыв. 28 апреля в Белгороде уже срабатывали системы ПВО. Об этом сообщал руководитель пресс-службы губернатора Белгородской области Иван Брызгалин.

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