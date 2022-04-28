Кадыров сообщил об отправке на Украину еще одной группы добровольцев

В зону проведения спецоперации на Украине отправлена еще одна группа добровольцев. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram -канале.

Он отметил, что добровольцы предварительно прошли обучение в Российском университете спецназа в Гудермесе, где их учили тактической стрельбе, и ведению боя в лесном массиве. По его словам, такой подход позволяет «в кратчайшие сроки приступить к выполнению боевых задач».