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49 минут назад

В граничащем с Украиной российском регионе сработала система ПВО

Lenta.ru

Стало известно о срабатывании системы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, после срабатывания ПВО был слышен взрыв.

В Белгороде сработали системы ПВО

28 апреля в Белгороде уже срабатывали системы ПВО. Об этом сообщил руководитель пресс-службы губернатора Белгородской области Иван Брызгалин.

Ранее секретарь Совета безопасности Николай Патрушев предложил укрепить граничащие с Украиной регионы России. По его мнению, объекты гражданской обороны должны быть приведены в надлежащее состояние. Такая необходимость, добавил он, вызвана участившимися случаями обстрелов и провокаций с украинской стороны.

Армия,Видео,Николай Патрушев,
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