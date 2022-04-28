В граничащем с Украиной российском регионе сработала система ПВО

Стало известно о срабатывании системы противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Белгородской областью. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам корреспондента агентства, после срабатывания ПВО был слышен взрыв.

28 апреля в Белгороде уже срабатывали системы ПВО. Об этом сообщил руководитель пресс-службы губернатора Белгородской области Иван Брызгалин.