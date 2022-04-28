Пентагон пояснил на что выделяет еще $33 млрд Украине

«Не все из этих $33 млрд будут направлены на оборонные нужды. Я хочу сказать, что $16 млрд из этой суммы будут нацелены на поддержание возможностей (Пентагона. — RT) продолжать оказывать помощь Украине. Вы услышите об этом больше позднее от самого министра... Но это не эскалация», — цитирует представителя Пентагона РИА Новости.