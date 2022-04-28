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1 час назад

Пентагон не считает эскалацией выделение $33 млрд на помощь Украине

RT на русскомиещё 18

В Пентагоне не считают эскалацией выделение дополнительных $33 млрд на помощь Украине, которая в том числе пойдёт на военные цели. Об этом заявил журналистам высокопоставленный представитель американского военного министерства.

Пентагон пояснил на что выделяет еще $33 млрд Украине
Фото: ераера

«Не все из этих $33 млрд будут направлены на оборонные нужды. Я хочу сказать, что $16 млрд из этой суммы будут нацелены на поддержание возможностей (Пентагона. — RT) продолжать оказывать помощь Украине. Вы услышите об этом больше позднее от самого министра... Но это не эскалация», — цитирует представителя Пентагона РИА Новости.

Американский президент Джо Байден 28 апреля попросил у конгресса США ещё $33 млрд на поддержку Украины.

Новый пакет мер будет включать около $20,4 млрд на военную помощь, $8,5 млрд — на экономическую и $3 млрд — на гуманитарную поддержку.

Армия,В мире,Джозеф Байден,Пентагон,
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