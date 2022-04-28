В Польше предупредили о массовом перемещении военной техники

Военная техника Вооруженных сил Польши будет интенсивно перемещаться по дорогам республики в рамках учений. Как сообщает ТАСС со ссылкой на официальный сайт Минобороны Польши, тренировки начнутся 1 мая и продлятся весь месяц.
По информации ведомства, большая часть техники будет перемещаться ночью, но планируются и дневные переезды, в том числе в часы пик. Прибытие и проезд колонн будут использоваться для отработки принятия и переброски союзнических сил, координации трансграничных действий и «сотрудничества с принимающими странами».
Вооруженные силы Польши обратились к гражданам с просьбой не фотографировать и не публиковать в сети фото и информацию о передвижениях военных, взлетах и приземлениях военных самолетов.
«Каждое необдуманное действие в сети, публикация фотографий, представляющих важные военные объекты, инсталляции, технику может иметь негативные последствия для системы безопасности и обороны», — указано в сообщении.