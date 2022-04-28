В Польше предупредили о массовом перемещении военной техники

Военная техника Вооруженных сил Польши будет интенсивно перемещаться по дорогам республики в мае в рамках учений. Соответствующее предупреждение опубликовала в четверг на своем официальном сайте польская армия.
"С воскресенья, 1 мая, на дорогах почти по всей стране будет осуществляться
колонн военной техники в связи с военными маневрами, которые пройдут по программе учений ВС Польши на этот год", - указано в сообщении.
По информации армии, большая часть техники будет перемещаться ночью, но планируются и дневные переезды, в том числе в часы пик.
"Прибытие и проезд колонн будут использоваться участниками учений, в частности, для отработки принятия и переброски союзнических сил, координации трансграничных действий и сотрудничества с принимающими странами", - отметили военные.
В связи с предстоящими перемещениями техники Вооруженные силы Польши обратились к гражданам с просьбой не публиковать фотографии и информацию о передвижениях военных, взлетах и приземлениях военных самолетов.
"Каждое необдуманное действие в сети, публикация фотографий, представляющих важные военные объекты, инсталляции, технику может иметь негативные последствия для системы безопасности и обороны", - указано в сообщении.