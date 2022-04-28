В Польше предупредили о массовом перемещении военной техники

Военная техника Вооруженных сил Польши будет интенсивно перемещаться по дорогам республики в мае в рамках учений. Соответствующее предупреждение опубликовала в четверг на своем официальном сайте польская армия.

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"С воскресенья, 1 мая, на дорогах почти по всей стране будет осуществляться

колонн военной техники в связи с военными маневрами, которые пройдут по программе учений ВС Польши на этот год", - указано в сообщении.

По информации армии, большая часть техники будет перемещаться ночью, но планируются и дневные переезды, в том числе в часы пик.

"Прибытие и проезд колонн будут использоваться участниками учений, в частности, для отработки принятия и переброски союзнических сил, координации трансграничных действий и сотрудничества с принимающими странами", - отметили военные.

В связи с предстоящими перемещениями техники Вооруженные силы Польши обратились к гражданам с просьбой не публиковать фотографии и информацию о передвижениях военных, взлетах и приземлениях военных самолетов.