ВСУ пытались уничтожить российских медиков в Изюме

Ракета «Точка У» должна была ударить по городской больнице в Изюме, где сейчас размещен российский медицинский отряд. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков в ходе брифинга.

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«Целью удара ракетой „Точка-У“ в Изюме была городская больница. Так размещен российский медицинский отряд», — сообщил Конашенков.

Заявление Минобороны опубликовано в официальном telegram-канале министерства.

По словам представителя Минобороны РФ, средствами ПВО удар украинской ракеты «Точка-У» был отражен. Аналогичные удары ВСУ нанесли по Херсону. Атака также не удалась: две ракеты были сбиты.

«Нанесение киевским националистическим режимом ракетных ударов неизбирательного характера по жилым кварталам Изюма и Херсона — это военное преступление и грубейшее нарушение международного гуманитарного права», — отметил Конашенков.