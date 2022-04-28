Обслуживать боевых роботов РФ будут беспилотники

При выходе из строя наземного робота либо потере управления им, группа технической разведки с безопасного расстояния запускает коптер. Тот садится на проблемную машину и подключается к ее диагностическому разъему. Далее технические специалисты из укрытия проводят диагностику робота и, при возможности, возвращают его в строй.