Ряд украинских СМИ опубликовал видео, на котором, как утверждается, зафиксировано движение румынской военной техники к границам Молдавии и Украины.

Директор института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников в беседе с "Газетой.Ru" ранее предположил, что на Совбезе, который прошел в Молдавии из-за терактов в Приднестровье, могло быть принято решение о введении румынских войск в Кишинев.

Президент Молдавии Майя Санду накануне заявила, что республика может отправить саперов для помощи Украине. По ее словам, больше всего Молдавия помогает, принимая украинских беженцев и оказывая им любую необходимую поддержку.