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9 минут назад

Украинские СМИ публикуют видео движения румынских войск к границе с Молдавией

Газета.Ru

Ряд украинских СМИ опубликовал видео, на котором, как утверждается, зафиксировано движение румынской военной техники к границам Молдавии и Украины.

Директор института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников в беседе с "Газетой.Ru" ранее предположил, что на Совбезе, который прошел в Молдавии из-за терактов в Приднестровье, могло быть принято решение о введении румынских войск в Кишинев.

Президент Молдавии Майя Санду накануне заявила, что республика может отправить саперов для помощи Украине. По ее словам, больше всего Молдавия помогает, принимая украинских беженцев и оказывая им любую необходимую поддержку.

В ЛНР назвали цель Украины в Приднестровье

Ранее в Бюро по реинтеграции кабмина Молдавии сообщили, что решение конфликта в Приднестровье может быть достигнуто мирным путем, исключая военное вмешательство.

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