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12 минут назад

Стало известно о планах вернуть атомную подлодку Иркутск в состав ВМФ России

Lenta.ru

Модернизированную атомную подводную лодку «Иркутск» планируют в состав Военно-морского флота (ВМФ) в 2023 году. Об этом стало известно ТАСС.

Стало известно о планах вернуть атомную подлодку Иркутск в состав ВМФ России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам источника агентства в кораблестроительной отрасли, в ходе модернизации подлодка получит возможность наносить удары и по береговым целям. В частности, она сможет нести 48 принципиально новых крылатых ракет «Калибр-ПЛ», «Оникс» и «Циркон».

Официального подтверждения данной информации пока нет.

Ранее генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов сообщил, что ВМФ России получит три субмарины в 2022 году.

Армия,Алексей Рахманов,Объединенная судостроительная корпорация,
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