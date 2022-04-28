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1 час назад

Украина запросила у США ударные беспилотники Gray Eagle

Lenta.ruиещё 2

Киевские власти попросили Вашингтон поставить на Украину беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-1C Gray Eagle с ракетами AGM-114 Hellfire. Об этом сообщает Politico со ссылкой на заявление Министерства обороны страны.

Украина запросила у США ударные беспилотники Gray Eagle
Фото: ReutersReuters

По информации издания, Украина надеется на положительное решение США. Уточняется, что Киев уже провел переговоры с компанией General Atomics, производящей БПЛА, о получении ударных дронов. Однако без одобрения американского правительства продажа или передача техники невозможна.

Известно, что Пентагон уже отправил Украине несколько дронов-камикадзе Switchblade и новых тактических беспилотников Phoenix Ghost. При этом Киев рассчитывает получить еще «более совершенные» Gray Eagle и MQ-9 Reaper («Жнец»), которые «способны преодолевать большие расстояния, высоко летать и перезаряжаться для выполнения дополнительных миссий».

Как отмечает Politico, передача Соединенными Штатами вооруженных БПЛА другой стране — очень сложная процедура, так как поставки беспилотников подпадают под американский Режим контроля за ракетными технологиями (РКРТ). Из-за этого получить Gray Eagle и Reaper ранее не смогли Катар и Индонезия.

РКРТ — это свод правил, действующих в рамках системы нераспространения оружия массового поражения и средств его доставки. Он был сформирован в 1987 году, договор призван ограничить распространение ракетных технологий и беспилотных летательных систем. Режим контроля является добровольным объединением 34 государств.

Армия,Пентагон,
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