Названы цели украинских обстрелов Херсона и Изюма

«Сегодня утром (четверг, 28 апреля, – прим. ВЗГЛЯД) средствами противовоздушной обороны был отражен удар украинской баллистической ракетой «Точка-У» по жилым районам города Изюма Харьковской области. Целью удара была городская больница, где размещен российский медицинский отряд, оказывающий помощь населению Харьковской области», – сообщает российское военное ведомство в своем Telegram-канале.

«27 апреля около 23.00 мск украинскими вооруженными силами был нанесен массированный ракетный удар баллистическими ракетами «Точка-У» и реактивными снарядами систем залпового огня большой мощности по жилым кварталам в центральной части город Херсона. Целями ракетного удара неизбирательного характера со стороны националистов были жилые кварталы в районе проспекта Ушакова, где также расположены детские сады, школы и многие социальные учреждения», – сообщили в Минобороны.