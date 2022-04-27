Серия мощных взрывов прогремела в центре Херсона

По центру Херсона нанесен удар как минимум двумя украинскими ракетами «Точка-У» и несколькими «Ураганами», сообщают информационные агентства.
Обстрел района телецентра велся со стороны позиций украинских войск. В центре Херсона прогремела серия мощных взрывов, передает РИА «Новости».
Перед этим «Известия» сообщали, что вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар ракетой «Точка-У» по центру Херсона, но ракету сбили. Вероятно, целью было здание администрации, которое находится под контролем российских сил.
Напомним, по инициативе российских военных Херсонскую область возглавил Владимир Сальдо, новым главой Херсона стал депутат городского совета Александр Кобец. Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и всю Херсонскую область.