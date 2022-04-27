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36 минут назад

Серия мощных взрывов прогремела в центре Херсона

Деловая газета "Взгляд"

По центру Херсона нанесен удар как минимум двумя украинскими ракетами «Точка-У» и несколькими «Ураганами», сообщают информационные агентства.

Серия мощных взрывов прогремела в центре Херсона
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Обстрел района телецентра велся со стороны позиций украинских войск. В центре Херсона прогремела серия мощных взрывов, передает РИА «Новости».

Перед этим «Известия» сообщали, что вооруженные силы Украины предприняли попытку нанести удар ракетой «Точка-У» по центру Херсона, но ракету сбили. Вероятно, целью было здание администрации, которое находится под контролем российских сил.

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Напомним, по инициативе российских военных Херсонскую область возглавил Владимир Сальдо, новым главой Херсона стал депутат городского совета Александр Кобец. Российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и всю Херсонскую область.

Армия,Александр Кобец,
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