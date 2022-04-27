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17 минут назад

Минобороны России заявило, что в Харьковской области сбили украинский вертолет Ми-24

ТАССиещё 3

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-24 Украины в Харьковской области. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Российские ПВО сбили украинский Ми-24 под Харьковом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Черкасская Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-24 украинских воздушных сил", - сказал он.

По словам Конашенкова, также в районах населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщевка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата.

"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение 17 военным объектам Украины. Среди них уничтожены: два командных пункта подразделений украинских войск, а также 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники", - заявил генерал-майор.

Кроме того, по его данным, оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. "Среди них семь пунктов управления, два ЗРК: один С-300 в районе Николаевки и один "Оса-АКМ" в районе Великая Камышеваха, два укрепрайона, а также 27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей", - уточнил Конашенков.

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Подразделениями артиллерии, по его словам, в течение дня выполнены 309 огневых задач.

"Поражены 14 пунктов управления, 292 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районах Червоного и Ильичевки Харьковской области", - заявил официальный представитель Минобороны.

Армия,Игорь Конашенков,Минобороны России,
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