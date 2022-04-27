Российские ПВО сбили украинский Ми-24 под Харьковом

Кроме того, по его данным, оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. "Среди них семь пунктов управления, два ЗРК: один С-300 в районе Николаевки и один "Оса-АКМ" в районе Великая Камышеваха, два укрепрайона, а также 27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей", - уточнил Конашенков.