Российские ПВО сбили украинский Ми-24 под Харьковом

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили вертолет Ми-24 Украины в Харьковской области. Об этом заявил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Российскими средствами противовоздушной обороны в районе Черкасская Лозовая Харьковской области сбит вертолет Ми-24 украинских воздушных сил", - сказал он.
По словам Конашенкова, также в районах населенных пунктов Пески-Радьковские и Борщевка уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата.
"Высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России нанесено поражение 17 военным объектам Украины. Среди них уничтожены: два командных пункта подразделений украинских войск, а также 15 районов сосредоточения живой силы и военной техники", - заявил генерал-майор.
Кроме того, по его данным, оперативно-тактической и армейской авиацией ВКС России поражены 38 военных объектов Украины. "Среди них семь пунктов управления, два ЗРК: один С-300 в районе Николаевки и один "Оса-АКМ" в районе Великая Камышеваха, два укрепрайона, а также 27 мест сосредоточения живой силы и украинской военной техники. Уничтожены свыше 210 националистов и 43 единицы бронетехники и автомобилей", - уточнил Конашенков.
Подразделениями артиллерии, по его словам, в течение дня выполнены 309 огневых задач.
"Поражены 14 пунктов управления, 292 района сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также три склада боеприпасов в районах Червоного и Ильичевки Харьковской области", - заявил официальный представитель Минобороны.