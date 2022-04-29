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1 час назад

Российские войска уничтожили корпуса ракетно-космического предприятия в Киеве

Lenta.ruиещё 4

Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков.

Он уточнил, что производственные склады были уничтожены высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.

По словам Конашенкова, за минувшую ночь российская оперативно-тактическая авиация поразила 112 военных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В их числе два командных пункта и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения, которые расположены в населенных пунктах Покровское и Гороховское.

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Армия,Видео,Игорь Конашенков,
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