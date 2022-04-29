Российские войска уничтожили корпуса ракетно-космического предприятия в Киеве

По словам Конашенкова, за минувшую ночь российская оперативно-тактическая авиация поразила 112 военных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В их числе два командных пункта и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения, которые расположены в населенных пунктах Покровское и Гороховское.