Российские войска уничтожили корпуса ракетно-космического предприятия в Киеве

Воздушно-космические силы (ВКС) России высокоточным оружием уничтожили производственные корпуса предприятия ракетно-космической отрасли «Артем» в Киеве. Об этом журналистам сообщил официальный представитель Минобороны, генерал-майор Игорь Конашенков.
Он уточнил, что производственные склады были уничтожены высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования.
По словам Конашенкова, за минувшую ночь российская оперативно-тактическая авиация поразила 112 военных объектов Вооруженных сил Украины (ВСУ). В их числе два командных пункта и четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения, которые расположены в населенных пунктах Покровское и Гороховское.