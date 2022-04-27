В ФРГ выявили небоеспособность большей части БМП и вертолетов

"Я хочу привести несколько примеров, которые продемонстрируют разницу между тем, что у нас есть на бумаге, и тем, что мы имеем на самом деле. К примеру, на бумаге у нас 350 БМП Puma, задействовать можно 150 из них", - сказала она.