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35 минут назад

В ФРГ выявили небоеспособность большей части БМП и вертолетов

ТАСС

Сокращение оборонных расходов в последние десятилетия в ФРГ привело к тому, что многие единицы техники находятся не в полной боевой готовности. Об этом заявила в среду, выступая в Бундестаге, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.

В ФРГ выявили небоеспособность большей части БМП и вертолетов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Я хочу привести несколько примеров, которые продемонстрируют разницу между тем, что у нас есть на бумаге, и тем, что мы имеем на самом деле. К примеру, на бумаге у нас 350 БМП Puma, задействовать можно 150 из них", - сказала она.

Из 51 вертолета Eurocopter Tiger выполнять боевые задачи могут лишь 9, добавила она.

Ламбрехт поддержала создание 100-миллиардного фонда на оборонные нужды.

"Вооруженные силы должны быть оснащены таким образом, чтобы они могли выполнять свои задачи", - отметила министр.

Армия,Бундестаг,
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