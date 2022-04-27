В ФРГ выявили небоеспособность большей части БМП и вертолетов

Сокращение оборонных расходов в последние десятилетия в ФРГ привело к тому, что многие единицы техники находятся не в полной боевой готовности. Об этом заявила в среду, выступая в Бундестаге, министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт.
"Я хочу привести несколько примеров, которые продемонстрируют разницу между тем, что у нас есть на бумаге, и тем, что мы имеем на самом деле. К примеру, на бумаге у нас 350 БМП Puma, задействовать можно 150 из них", - сказала она.
Из 51 вертолета Eurocopter Tiger выполнять боевые задачи могут лишь 9, добавила она.
Ламбрехт поддержала создание 100-миллиардного фонда на оборонные нужды.
"Вооруженные силы должны быть оснащены таким образом, чтобы они могли выполнять свои задачи", - отметила министр.