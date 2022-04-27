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1 час назад

Путин: в случае угрозы Россия будет не хвастаться вооружениями, а использовать

Елена Прошина

В случае угрозы Россия будет не хвастаться вооружениями, а использовать их. Об этом на встрече с Советом законодателей заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин: в случае угрозы Россия будет не хвастаться вооружениями, а использовать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будет молниеносным, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты — такие, которыми сейчас не может похвастаться никто. А мы хвастаться не будет, мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали», — сказал Путин.

По его словам, все решения на этот счет в России уже приняты. Путин также отметил, что реакция РФ на «замыслы Запада на Украине была абсолютно правильной и своевременной».

Армия,Владимир Путин,
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