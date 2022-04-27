Путин: в случае угрозы Россия будет не хвастаться вооружениями, а использовать

«Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящие события со стороны и будет создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, они должны знать, что наш ответ на встречные удары будет молниеносным, быстрыми. У нас есть для этого все инструменты — такие, которыми сейчас не может похвастаться никто. А мы хвастаться не будет, мы будем их использовать, если потребуется. И хочу, чтобы все об этом знали», — сказал Путин.