Путин пообещал молниеносный удар по вмешавшимся в спецоперацию РФ

«Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящее со стороны и будут создавать неприемлемые угрозы стратегического характера, наш ответ на встречные удары будет молниеносным, быстрым», — сказал Путина на совете законодателей РФ. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».