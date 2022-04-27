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1 час назад

Путин пообещал молниеносный удар по вмешавшимся в спецоперацию РФ

Ura.Ruиещё 10

Если кто-то вмешается в ситуацию на Украине со стороны, то ответ России будет молниеносным. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин.

«Если кто-то вознамерится вмешаться в происходящее со стороны и будут создавать неприемлемые угрозы стратегического характера, наш ответ на встречные удары будет молниеносным, быстрым», — сказал Путина на совете законодателей РФ. Трансляция велась на телеканале «Россия 24».

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин заявил, что это вынужденное решение. По словам президента, цель спецоперации — защитить жителей Донбасса от геноцида.

Путин: наши солдаты предотвратили реальную опасность

На фоне начала спецоперации страны Запада увеличили поставки вооружения на Украину. Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что бесконечные поставки оружия «дестабилизируют ситуацию в Евразии».

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