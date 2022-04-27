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1 час назад

Немецкие танкетки Wiesel могут появиться на Украине

Российская Газета

Авиадесантируемые гусеничные Wiesel планируется поставить украинским вооруженным формирования. Судя по появившимся сообщениям, всего из Германии может быть переброшено более сотни единиц.

Немецкие танкетки Wiesel могут появиться на Украине
Фото: funky1opti / flickr.com / wikimedia.orgfunky1opti / flickr.com / wikimedia.org

В 80-е годы, когда стало известно о возможном появлении в бундесвере такой техники, многие из специалистов сравнивали ее с танкетками 30-х годов.

В самом деле, по многих характеристикам данные боевые машины очень близки к давно уже забытому классу бронетехники.

Боевая масса - всего лишь 2900 кг. Длина - 3265 мм, ширина - 1820 мм, высота - 1352 мм. Толщина брони - 8 мм.

Мощность двигателя - 86 л.с. Максимальная скорость по шоссе - 75 км/ч. Запас хода - 200 км. Экипаж - 2 человека. Перевозка десанта не предусмотрена.

В качестве основного вооружения применяется 20-мм пушка Rh 202, устанавливавшаяся до этого на боевые машины пехоты Marder и разведывательные колесные SpPz 2 Luchs. Данное орудие способно поражать наземные цели на дистанциях до 2500 метров, а воздушные - на 1600 метров. Боекомплект - 400 выстрелов.

Имеются версии Wiesel с противотанковыми управляемыми ракетами комплекса TOW-2 американского производства, их оборудуют тепловизионными прицелами. Разрабатывалась также версия с ЗРК FIM-92 Stinger.

В Киеве надеются, что кроме Wiesel ВСУ также получат зенитные самоходные установки Gepard и БМП Marder, основные боевые танки Leopard I. Кроме того, сообщалось о планируемых поставках самоходных артиллерийских установок PzH 2000 из Нидерландов.

Армия,Оружие,
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