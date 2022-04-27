В Приднестровье заявили о замеченных украинских дронах

Над селом Колбасна в Приднестровье ночью заметили несколько дронов, которые были запущены с территории Украины, сообщили в пресс-центре МВД непризнанной республики. В данном селе расположены военные склады.
«Минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены из Украины», - говорится в сообщении МВД в Telegram.
Ранее сообщалось, что с территории Украины в направлении приднестровского села Колбасна произвели выстрелы.
Расположенный недалеко от границы с Украиной склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна – один из наиболее крупных в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, которая является преемницей 14-й общевойсковой армии. Ее после распада СССР перевели под юрисдикцию России.
Среди основных задач опергруппы - миротворческая миссия и охрана складов с боеприпасами. Министр обороны РФ Сергей Шойгу в 2019 году предложил вывезти или ликвидировать боеприпасы со складов в Приднестровье. Но разработка совместного плана так и не началась.