В Приднестровье заявили о замеченных украинских дронах

Над селом Колбасна в Приднестровье ночью заметили несколько дронов, которые были запущены с территории Украины, сообщили в пресс-центре МВД непризнанной республики. В данном селе расположены военные склады.

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«Минувшей ночью в небе над селом Колбасна Рыбницкого района были замечены несколько дронов. Летательные аппараты на территорию Приднестровья были запущены из Украины», - говорится в сообщении МВД в Telegram.

Ранее сообщалось, что с территории Украины в направлении приднестровского села Колбасна произвели выстрелы.

Расположенный недалеко от границы с Украиной склад боеприпасов в приднестровском селе Колбасна – один из наиболее крупных в Европе. На территории Приднестровья расположена оперативная группа российских войск, которая является преемницей 14-й общевойсковой армии. Ее после распада СССР перевели под юрисдикцию России.