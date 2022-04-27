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14 минут назад

Минобороны РФ заявило об уничтожении ангаров с поставленными Западом Украине вооружениями

ТАСС

ВС РФ уничтожили "Калибрами" на территории Запорожского алюминиевого комбината ангары с поставленными Западом Украине вооружениями. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине ангаров с западным оружием
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Кроме того, по его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России за ночь поразила 59 военных объектов Украины. Средства ПВО РФ сбили 18 беспилотников и украинскую "Точку-У" в районе Иличанки, добавил . По его словам, авиацией ВКС РФ за ночь уничтожены свыше 120 украинских националистов и 35 единиц бронетехники, в том числе комплекс "Бук-М1".

Минобороны заявило об ударе по инфраструктуре для поставок оружия на Украине

Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 607 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 2 596 танков и бронемашин ВСУ, а также 296 установок реактивных систем залпового огня.

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 607 беспилотных летательных аппаратов, 273 зенитных ракетных комплекса, 2 596 танков и других боевых бронированных машин, 296 установок реактивных систем залпового огня, 1 134 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2 413 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.

Армия,Игорь Конашенков,Верховный суд,Минобороны России,
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