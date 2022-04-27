Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине ангаров с западным оружием

ВС РФ уничтожили "Калибрами" на территории Запорожского алюминиевого комбината ангары с поставленными Западом Украине вооружениями. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков .

Кроме того, по его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России за ночь поразила 59 военных объектов Украины. Средства ПВО РФ сбили 18 беспилотников и украинскую "Точку-У" в районе Иличанки, добавил . По его словам, авиацией ВКС РФ за ночь уничтожены свыше 120 украинских националистов и 35 единиц бронетехники, в том числе комплекс "Бук-М1".