Минобороны РФ заявило об уничтожении на Украине ангаров с западным оружием

ВС РФ уничтожили "Калибрами" на территории Запорожского алюминиевого комбината ангары с поставленными Западом Украине вооружениями. Об этом сообщил в среду официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
Кроме того, по его словам, оперативно-тактическая и армейская авиация ВКС России за ночь поразила 59 военных объектов Украины. Средства ПВО РФ сбили 18 беспилотников и украинскую "Точку-У" в районе Иличанки, добавил . По его словам, авиацией ВКС РФ за ночь уничтожены свыше 120 украинских националистов и 35 единиц бронетехники, в том числе комплекс "Бук-М1".
Вооруженные силы России с начала проведения специальной военной операции на Украине уничтожили 607 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 2 596 танков и бронемашин ВСУ, а также 296 установок реактивных систем залпового огня.
"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 141 самолет, 110 вертолетов, 607 беспилотных летательных аппаратов, 273 зенитных ракетных комплекса, 2 596 танков и других боевых бронированных машин, 296 установок реактивных систем залпового огня, 1 134 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2 413 единиц специальной военной автомобильной техники", - сказал он.