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30 минут назад

СМИ сообщили о стрельбе у военных складов в Приднестровье

Елена Прошина

Появились сообщения о стрельбе в районе складов возле села Колбасна в непризнанной Приднестровской республике. Об этом в Telegram-канале сообщило правительственное агентство «Новости Приднестровья».

СМИ сообщили о стрельбе в районе военных складов в Приднестровье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сообщается о стрельбе в районе складов возле села Колбасна. Жертв нет. Выясняем подробности», - говорится в сообщении.

В свою очередь, как сообщает ТАСС, представитель Приднестровья в комиссии по управлению миротворческой операцией на Днестре опроверг информацию о стрельбе в районе села Колбасна.

Склад боеприпасов в селе Колбасна является одним из самых больших в Европе. Он расположен недалеко от границы с Украиной.

Напомним, с 25 апреля непризнанная Приднестровская республика несколько раз подверглась обстрелам. Неизвестные из гранатометов обстреляли здание Министерства государственной безопасности республики в Тирасполе. Также прогремели взрывы рядом с воинской частью в селе Парканы. Кроме того, были подорваны вышки связи в поселке Маяк, которые транслируют российское радио.

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