СМИ сообщили о стрельбе в районе военных складов в Приднестровье

Появились сообщения о стрельбе в районе складов возле села Колбасна в непризнанной Приднестровской республике. Об этом в Telegram-канале сообщило правительственное агентство «Новости Приднестровья».

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«Сообщается о стрельбе в районе складов возле села Колбасна. Жертв нет. Выясняем подробности», - говорится в сообщении.

В свою очередь, как сообщает ТАСС, представитель Приднестровья в комиссии по управлению миротворческой операцией на Днестре опроверг информацию о стрельбе в районе села Колбасна.

Склад боеприпасов в селе Колбасна является одним из самых больших в Европе. Он расположен недалеко от границы с Украиной.