СМИ сообщили о стрельбе в районе военных складов в Приднестровье

Появились сообщения о стрельбе в районе складов возле села Колбасна в непризнанной Приднестровской республике. Об этом в Telegram-канале сообщило правительственное агентство «Новости Приднестровья».
«Сообщается о стрельбе в районе складов возле села Колбасна. Жертв нет. Выясняем подробности», - говорится в сообщении.
В свою очередь, как сообщает ТАСС, представитель Приднестровья в комиссии по управлению миротворческой операцией на Днестре опроверг информацию о стрельбе в районе села Колбасна.
Склад боеприпасов в селе Колбасна является одним из самых больших в Европе. Он расположен недалеко от границы с Украиной.
Напомним, с 25 апреля непризнанная Приднестровская республика несколько раз подверглась обстрелам. Неизвестные из гранатометов обстреляли здание Министерства государственной безопасности республики в Тирасполе. Также прогремели взрывы рядом с воинской частью в селе Парканы. Кроме того, были подорваны вышки связи в поселке Маяк, которые транслируют российское радио.