Минобороны показало захваченные у Киева Javelin и NLAW

Министерство обороны опубликовало кадры, на которых демонстрируется захваченное у Киева вооружение. Видео есть в распоряжении «Ленты.ру».

На видео можно заметить как советское оружие, так и современные ракеты Javelin и NLAW, а также стрелковое оружие и квадрокоптеры. Сообщается, что боеприпасы были брошены ВСУ при отступлении.

«Образцы вооружения были в спешке оставлены националистическими подразделениями Украины при отступлении на территории Луганской Народной Республике», — рассказали в ведомстве.

Военное ведомство оценило число трофейных боеприпасов в более чем тысячу единиц. Будет ли оружие использоваться Народной милицией Луганской народной республики, не уточняется.

Ранее Минобороны показало уничтоженный укрепленный район «украинских националистов». По сообщению ведомства, на укрепленных позициях располагалась разветвленная сеть окопов и оборудованные огневые точки.