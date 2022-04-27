США могут остаться без оружия из-за поставок на Украину

Запасы оружия в США могут истощиться уже через несколько месяцев, если Белый дом продолжит поставки на Украину. Об этом со ссылкой на военных экспертов пишет Bloomberg.

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По мнению бывшего заместителя министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Эллен Лорд, масштабные поставки оружия Киеву становятся угрозой национальной безопасности США.

В ходе слушаний в конгрессе Лорд отметила, что Вашингтон направил Украине почти четверть имеющихся запасов переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

В свою очередь председатель Совета по профессиональным услугам (Professional Services Council) Дэвид Берто заявил, что с начала российской спецоперации на Украине США были вынуждены «привести в состояние готовности» около трети своих запасов вооружения. При этом не были заключены контракты, позволяющие заняться их пополнением, пояснил он.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.

США уже направляли Украине оборонную помощь на сумму более 1,2 миллиарда долларов, а 12 марта президент Джо Байден санкционировал выделение Украине стрелкового оружия и оборудования еще на 200 миллионов долларов. Также Байден одобрил пакет государственных расходов в 1,5 триллиона долларов, который включает 13,6 миллиарда долларов на помощь Украине.