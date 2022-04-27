США могут остаться без оружия из-за поставок на Украину

Запасы оружия в США могут истощиться уже через несколько месяцев, если Белый дом продолжит поставки на Украину. Об этом со ссылкой на военных экспертов пишет Bloomberg.
По мнению бывшего заместителя министра обороны США по закупкам и материально-техническому обеспечению Эллен Лорд, масштабные поставки оружия Киеву становятся угрозой национальной безопасности США.
В ходе слушаний в конгрессе Лорд отметила, что Вашингтон направил Украине почти четверть имеющихся запасов переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.
В свою очередь председатель Совета по профессиональным услугам (Professional Services Council) Дэвид Берто заявил, что с начала российской спецоперации на Украине США были вынуждены «привести в состояние готовности» около трети своих запасов вооружения. При этом не были заключены контракты, позволяющие заняться их пополнением, пояснил он.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине, целью которой он назвал «демилитаризацию и денацификацию» страны. В ответ на это ЕС, США и другие западные страны ввели обширные антироссийские санкции.
США уже направляли Украине оборонную помощь на сумму более 1,2 миллиарда долларов, а 12 марта президент Джо Байден санкционировал выделение Украине стрелкового оружия и оборудования еще на 200 миллионов долларов. Также Байден одобрил пакет государственных расходов в 1,5 триллиона долларов, который включает 13,6 миллиарда долларов на помощь Украине.
США отправляли Украине артиллерийские системы, снаряды, бронетранспортеры и вертолеты.