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43 минуты назад

Рядом с Воронежем уничтожен разведывательный беспилотник

Елена Прошина

Российская система ПВО обнаружила, а затем уничтожила малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат в небе над Воронежем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев.

В небе рядом с Воронежем уничтожили беспилотник
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА. Ситуацию держу на личном контроле. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает», - написал Гусев.

Ранее в Воронеже около микрорайона Шилово было зафиксировано два взрыва. Как уточнили в ГО и ЧС по Советскому району областного центра, на место инцидента прибыли опергруппы. Местные жители в социальных сетях рассказывают, что около 04:40 мск в небе два раза предположительно сработала ПВО и, вероятно, в воздух дважды поднимались самолеты.

В граничащем с Украиной регионе РФ сработала система ПВО

Напомним, микрорайон Шилово находится недалеко от военного аэродрома Балтимор. До границы с Украиной оттуда около 300 км.

Ранее о срабатывании системы ПВО минувшей ночью сообщал также губернатор Курской области Роман Старовойт.

Армия,Роман Старовойт,Александр Гусев,
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