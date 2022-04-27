В небе рядом с Воронежем уничтожили беспилотник

Российская система ПВО обнаружила, а затем уничтожила малогабаритный разведывательный беспилотный летательный аппарат в небе над Воронежем. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Александр Гусев .

«Сегодня утром в небе рядом с Воронежем система ПВО обнаружила и успешно уничтожила малогабаритный разведывательный БПЛА. Ситуацию держу на личном контроле. Жизни и здоровью жителей региона ничто не угрожает», - написал Гусев.

Ранее в Воронеже около микрорайона Шилово было зафиксировано два взрыва. Как уточнили в ГО и ЧС по Советскому району областного центра, на место инцидента прибыли опергруппы. Местные жители в социальных сетях рассказывают, что около 04:40 мск в небе два раза предположительно сработала ПВО и, вероятно, в воздух дважды поднимались самолеты.